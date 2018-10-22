Новости дня

В Екатеринбурге начали подготовку к новой транспортной реформе

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В администрации Екатеринбурга создана рабочая группа по разработке новой транспортной схемы, которая должна начать обсуждение проекта сегодня, 22 октября 2018 года. Об этом сообщил на прошлой неделе глава города Александр Высокинский.



Как говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета, в рамках рабочей группы будут приняты основные решения. Одна из главных целей — в следующем году согласовать итоговый проект с Екатеринбургской городской думой и приступить к его реализации.



Напомним, первоначально администрация Екатеринбурга планировала запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Ее основой являлась новая маршрутная схема движения общественного транспорта. Авторы реформы предлагали в разы сократить количество маршрутов и ввести пересадочную систему. Это позволило бы сократить расходы ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).



После массовых протестов горожан сроки запуска маршрутной сети были перенесены на 1 июля 2019 года. Администрация города разбила транспортную реформу на этапы. В рамках изменений было объявлено о слиянии ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: