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Свердловское правительство предложило увеличить плату за патент для мигрантов на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Правительство Свердловской области внесло на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект о повышении платы за патент на работу для иностранных граждан. Документ опубликован на сайте областного парламента.



Как следует из законопроекта, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области, предлагается установить в 2019 году на уровне 2,4981. В этой связи ежемесячный платеж за патент вырастет на 9,6% — с 4 тыс. 728 руб. до 5 тыс. 183 руб.



«Учитывая планируемое сохранение динамики количества оформленных патентов иностранными гражданами в 2019 году, ожидаемые поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от налога при установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области, на уровне 2,4981, составят 1 711 408 тыс. рублей, что больше прогнозного значения на 2018 год на 11,1%», — говорится в документе.



Также, согласно приведенным в законопроекте данным, за 9 месяцев 2018 года в регионе было выдано 34 тыс. 427 патентов, за весь 2017 год — 43 тыс. 368 патентов, в 2016 году — 37 тыс. 644 патента.



Поступления в бюджет с патентов за весь 2017 год составили 869 тыс. 773 руб., за 9 месяцев 2018 года — 1 млрд 134 тыс. 650 руб.

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