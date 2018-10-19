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Счетная палата РФ поставила под сомнение эффективность работы службы судебных приставов

УрБК, Москва, 19.10.2018. Аудиторы Счетной палаты РФ провели проверку деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и пришли к выводу, что она недостаточно эффективна. В частности, работа по взысканию налогов и долгов с граждан ведется недостаточно быстро, сообщает портал «Инфо24».



При этом на каждого россиянина трудоспособного возраста приходится в среднем по два исполнительных производства с суммой обременения около 19 тыс. руб. В 2017 году на исполнении находилось 84,6 млн производств — на 5,6 млн больше, чем годом ранее.



Итоги проверки, которая проводилась с мая по сентябрь и затронула исполнение судебных актов по взысканию налоговых и неналоговых доходов и дебиторской задолженности, направлены в правительство, министерство юстиции, Федеральную налоговую службу (ФНС) и саму ФССП.



К началу проверки в информационной системе государственных и муниципальных платежей отсутствовали данные о начислениях почти по половине (91,8 млн) исполнительных производств в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на общую сумму около 8,2 трлн руб.



Также Счетная палата обратила внимание на неэффективное взаимодействие между налоговой службой и приставами — особенно в части «своевременности и полноты передачи материалов для принудительного взыскания задолженности по платежам физических лиц».



Аудиторы СП считают, что причина неэффективности взаимодействия между ФССП и ФНС — отсутствие единого программного продукта, позволяющего сотрудникам обоих ведомств обмениваться информацией в режиме реального времени и сверять количество переданных к исполнению дел и принятых документов.



Еще одна причина низкой эффективности работы судебных приставов, названная Счетной палатой, — потери документов. В ходе проверки выборки из 154 исполнительных листов со статусом «Отправлено в ФССП» на самом деле отправлены и получены были лишь 49 листов. Служба судебных приставов утратила 10 документов, 83 листа по разным причинам не направлялись, и их местонахождение было установлено ФНС только по запросу Счетной палаты. Пять документов на момент завершения проверки так и не удалось отыскать.

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