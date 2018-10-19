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Суд приостановил работу Екатеринбургского цирка

19 октябрь 2018 (10:48)

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность цирка. Об этом УрБК сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В суде был рассмотрен иск прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга о приостановлении деятельности цирка до устранения нарушений противопожарного законодательства. Хотела бы отметить, что это решение не вступило в законную силу. Сейчас в цирке проводятся работы капитального характера и в рамках этих работ они могут устранить все нарушения. У них для этого есть время и средства», — сказала М. Канатова.

Отметим, что с 27 октября в екатеринбургском цирке запланировано открытие нового сезона. В случае, если нарушения не будут устранены, цирк может быть опечатан с 1 ноября 2018 года.

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