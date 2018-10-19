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Суд приостановил работу Екатеринбургского цирка

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность цирка. Об этом УрБК сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.



«В суде был рассмотрен иск прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга о приостановлении деятельности цирка до устранения нарушений противопожарного законодательства. Хотела бы отметить, что это решение не вступило в законную силу. Сейчас в цирке проводятся работы капитального характера и в рамках этих работ они могут устранить все нарушения. У них для этого есть время и средства», — сказала М. Канатова.



Отметим, что с 27 октября в екатеринбургском цирке запланировано открытие нового сезона. В случае, если нарушения не будут устранены, цирк может быть опечатан с 1 ноября 2018 года.

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