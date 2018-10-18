Новости дня

Жители Ивделя пожалуются в Минздрав РФ на низкий уровень медпомощи

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Жители Ивдельского городского округа собирают подписи под петицией в адрес главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о низком уровне медицинской помощи в муниципалитете.



Как следует из текста обращения, на население более чем 22 тыс. человек в городском округе имеется лишь одна больница. В муниципалитете нет узкопрофильных специалистов — окулиста, невропатолога, педиатра и так далее. Прием в поликлинике ведет фельдшер. Часть горожан вынуждены обращаться в частные клиники, расположенные в Североуральске.



«Ежегодно всех горожан приглашают на диспансеризацию. Но для чего? Врачей нет. На УЗИ очередь два месяца. Наши полисы обязательного медицинского страхования оказались бесполезными. Мы платим за проезд до ближайших поликлиник, платим за приемы, платим за анализы и обследования», — говорится в петиции, опубликованной на сайте Сhange.org.



Авторы обращения просят В. Скворцову вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Ивдельском ГО.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: