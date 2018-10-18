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Cеть магазинов «Бристоль» пожаловалась в Свердловское УФАС на недобросовестную конкуренцию со стороны «К&Б»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. ООО «Альбион 2002» (торговая сеть «Бристоль») обратилось в ФАС России с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны торговой сети «Красное & Белое» в части продажи табачных изделий в магазинах, расположенных на расстоянии менее 100 м. от образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Свердловской области.



По итогам мониторинга торговых точек сети «Красное & Белое» антимонопольным органом было установлено наличие в ряде магазинов признаков нарушения ФЗ «О защите конкуренции». На основании представленных материалов Свердловским УФАС России вынесены предупреждения в адрес ООО «Навигатор», ООО «Сателлит», ООО «Залесье», ООО «Авангард», ООО «Апогей», ООО «Лабиринт-Екатеринбург».



По мнению ведомства, их действия могут нанести убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам, а также предоставить необоснованные преимущества сети «Красное & Белое» при осуществлении хозяйственной деятельности на рынке оказания услуг по розничной торговле, в том числе табачными изделиями.



Антимонопольное ведомство предупредило организации о необходимости принять соответствующие меры путем прекращения розничной продажи табачной продукции в магазинах сети «Красное & Белое» по указанным адресам.



Полагая, что предупреждения являются незаконными, организации обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Однако суд поддержал позицию УФАС.

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