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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством»
18 октябрь 2018 (14:31)
УрБК, Москва, 18.10.2018. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление в рамках форума Finopolis.
«Все еще сохраняются такие проблемы, как «банковское рабство». Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует», — сказала глава регулятора.
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет.
«Это то, над чем мы должны думать, и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», — резюмировала глава ЦБ.
Проблему «зарплатного рабства» начали решать 2014 году, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в тот банк, чьи реквизиты он предоставит. Работодатель не имеет права отказать. При этом в начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.
«Все еще сохраняются такие проблемы, как «банковское рабство». Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует», — сказала глава регулятора.
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет.
«Это то, над чем мы должны думать, и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», — резюмировала глава ЦБ.
Проблему «зарплатного рабства» начали решать 2014 году, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в тот банк, чьи реквизиты он предоставит. Работодатель не имеет права отказать. При этом в начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.
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