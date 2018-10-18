Новости дня

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством»

УрБК, Москва, 18.10.2018. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление в рамках форума Finopolis.



«Все еще сохраняются такие проблемы, как «банковское рабство». Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует», — сказала глава регулятора.



Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет.



«Это то, над чем мы должны думать, и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», — резюмировала глава ЦБ.



Проблему «зарплатного рабства» начали решать 2014 году, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в тот банк, чьи реквизиты он предоставит. Работодатель не имеет права отказать. При этом в начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: