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В Свердловской области банки увеличили выдачу кредитных карт на 90,1%
18 октябрь 2018 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. По итогам III квартала 2018 года банки в Свердловской области выдали на 90,1% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Так в III квартале 2017 года банки выдали жителям Свердловской области 50 тыс. 328 кредитные карт, а за аналогичный период текущего года — 95 тыс. 693.
В целом по России этот показатель за отчетный период увеличился на 61,8% с 1,81 млн единиц до 2,94 млн единиц.
Так в III квартале 2017 года банки выдали жителям Свердловской области 50 тыс. 328 кредитные карт, а за аналогичный период текущего года — 95 тыс. 693.
В целом по России этот показатель за отчетный период увеличился на 61,8% с 1,81 млн единиц до 2,94 млн единиц.
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