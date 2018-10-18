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Магнитогорский металлургический комбинат участвует в международном конгрессе сталеплавильщиков в Туле

УрБК, Магнитогорск, 18.10.2018. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» принял участие в юбилейном XV международном конгрессе сталеплавильщиков и производителей металлов ISCON-2018, который проходит в Туле. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Организаторами мероприятия выступили «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сталеплавильщиков». В этом году программа мероприятия приурочена к 100-летию Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и 380-летию российской металлургии.



Участие в конгрессе принимают руководители и специалисты металлургических предприятий, НИИ, проектных организаций, высших учебных заведений, а также аспиранты и студенты. Всего мероприятие посетят более 350 специалистов из России и зарубежных стран.



В рамках первого дня конгресса состоялось пленарное заседание, на котором со вступительным словом выступили министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области — директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев, вице-президент ПМХ по перспективному техническому развитию Константин Питюл и председатель правления МОО «Ассоциация сталеплавильщиков» Константин Косырев.



Международный конгресс сталеплавильщиков продлится до 19 октября. В рамках мероприятия будут проведены шесть секций: «производство стали и спецэлектрометаллургия», «ковшевая обработка чугуна и стали», «процессы кристаллизации и разливки стали», «энергоэффективность, «ресурсосбережение и экология металлургического производства», «порошковая и гранульная металлургия; аддитивные технологии», «контроль качества и стандартизация в чёрной металлургии».



В Магнитогорске Международные конгрессы сталеплавильщиков и производителей металла проходили дважды — в 2002 и в 2008 годах. На нынешнем конгрессе выступили два представителя Магнитогорского металлургического комбината: Олег Николаев выступил с докладом «Освоение технологии десульфурации чугуна в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Максим Злов рассказал о модернизации МНЛЗ с целью разливки сляба 350 мм.



«Конгресс сталеплавильщиков — это одно из самых значимых мероприятий в металлургии. Оно позволяет участникам обсудить насущные проблемы, перспективы развития сталеплавильного комплекса и другие темы. Судя по сегодняшним докладам, металлургическая отрасль продолжает повышать свою конкурентоспособность — увеличивается эффективность работы сталеплавильных агрегатов, внедряются новые технологии», — отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

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