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Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 17.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 12,79 коп. до 65,40 руб., курс евро — на 27,24 коп. до 75,65 руб.

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