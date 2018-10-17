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До конца 2018 года Заречный получит 300 млн рублей на социальное развитие

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Город-спутник Белоярской АЭС Заречный благодаря соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и Свердловской областью ежегодно получает дополнительные налоговые отчисления на своё развитие: в 2018 году эта сумма составит 300 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



Главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов в ходе технотура, организованного для представителей Министерства энергетики РФ, подчеркнул, что атомная станция не только вырабатывает электроэнергию, даёт людям свет и тепло, но и обеспечивает занятость населения, а также финансирование социальных программ.



Как пояснили УрБК в пресс-службе администрации ГО Заречный, первая часть дополнительных отчислений в размере 150 млн руб. при формировании бюджета на 2018 год включена в оценку расходных полномочий местного бюджета. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий: ремонт и оснащение образовательных учреждений городского округа; ремонт и оснащение учреждений культуры; мероприятия по благоустройству дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, разработка проекта строительства набережной Белоярского водохранилища; капитальный ремонт и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Заречного.



Соглашение на дополнительное финансирование в размере еще 150 млн руб. в настоящее время находится на стадии подписания в правительстве Свердловской области. Средства будут направлены на строительство автодороги по ул. Энергетиков, ремонт автодороги по ул. Сиреневой; реконструкцию остановочных комплексов в городе Заречном; разработку проекта Ледового дворца.



«Дополнительные финансовые средства играют важную роль в социально-экономическом и инфраструктурном развитии ГО Заречный, так как собственных средств в местном бюджете недостаточно для реализации проектов», — отметили в пресс-службе администрации городского округа.

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