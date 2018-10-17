Новости дня
До конца 2018 года Заречный получит 300 млн рублей на социальное развитие
17 октябрь 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Город-спутник Белоярской АЭС Заречный благодаря соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и Свердловской областью ежегодно получает дополнительные налоговые отчисления на своё развитие: в 2018 году эта сумма составит 300 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.
Главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов в ходе технотура, организованного для представителей Министерства энергетики РФ, подчеркнул, что атомная станция не только вырабатывает электроэнергию, даёт людям свет и тепло, но и обеспечивает занятость населения, а также финансирование социальных программ.
Как пояснили УрБК в пресс-службе администрации ГО Заречный, первая часть дополнительных отчислений в размере 150 млн руб. при формировании бюджета на 2018 год включена в оценку расходных полномочий местного бюджета. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий: ремонт и оснащение образовательных учреждений городского округа; ремонт и оснащение учреждений культуры; мероприятия по благоустройству дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, разработка проекта строительства набережной Белоярского водохранилища; капитальный ремонт и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Заречного.
Соглашение на дополнительное финансирование в размере еще 150 млн руб. в настоящее время находится на стадии подписания в правительстве Свердловской области. Средства будут направлены на строительство автодороги по ул. Энергетиков, ремонт автодороги по ул. Сиреневой; реконструкцию остановочных комплексов в городе Заречном; разработку проекта Ледового дворца.
«Дополнительные финансовые средства играют важную роль в социально-экономическом и инфраструктурном развитии ГО Заречный, так как собственных средств в местном бюджете недостаточно для реализации проектов», — отметили в пресс-службе администрации городского округа.
Главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов в ходе технотура, организованного для представителей Министерства энергетики РФ, подчеркнул, что атомная станция не только вырабатывает электроэнергию, даёт людям свет и тепло, но и обеспечивает занятость населения, а также финансирование социальных программ.
Как пояснили УрБК в пресс-службе администрации ГО Заречный, первая часть дополнительных отчислений в размере 150 млн руб. при формировании бюджета на 2018 год включена в оценку расходных полномочий местного бюджета. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий: ремонт и оснащение образовательных учреждений городского округа; ремонт и оснащение учреждений культуры; мероприятия по благоустройству дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, разработка проекта строительства набережной Белоярского водохранилища; капитальный ремонт и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Заречного.
Соглашение на дополнительное финансирование в размере еще 150 млн руб. в настоящее время находится на стадии подписания в правительстве Свердловской области. Средства будут направлены на строительство автодороги по ул. Энергетиков, ремонт автодороги по ул. Сиреневой; реконструкцию остановочных комплексов в городе Заречном; разработку проекта Ледового дворца.
«Дополнительные финансовые средства играют важную роль в социально-экономическом и инфраструктурном развитии ГО Заречный, так как собственных средств в местном бюджете недостаточно для реализации проектов», — отметили в пресс-службе администрации городского округа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2018 году в рамках соглашения с Росатомом в Новоуральске продолжится реализация соцпроектов
- Дополнительные 700 млн руб. из областного бюджета будут направлены на ремонт дорог во всех районах Екатеринбурга
- Отчисления от сооружения энергоблока № 4 Белоярской АЭС в социальную инфраструктуру Заречного превысили 1,1 млрд руб.
- Белоярская АЭС заняла первое место в Свердловской области по итогам благотворительной деятельности
- Бывший глава городского округа Заречный Андрей Кислицын назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области