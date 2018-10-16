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Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил муниципалитетам разработать комплексные схемы дорожного движения

УрБК, Челябинск, 16.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание с главами муниципальных образований, где ему доложили об исполнении поручения президента РФ Владимира Путина по разработке органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного движения. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) — базовый стратегический документ, который определяет и систематизирует такие элементы транспортной инфраструктуры, как количество остановочных пунктов, пешеходных надземных и подземных переходов, технические средства организации движения.



«Без схемы мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда, условно, на небольшом отрезке улицы мы имеем три нерегулируемых пешеходных перехода, что в три раза повышает риск ДТП. При разработке документа мы можем сделать из трех нерегулируемых один регулируемый пешеходный переход, поставить светофор и тем самым повысить безопасность дорожного движения», — пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.



Он напомнил, что схемы, согласно требованиям приказа Минтранса России, в обязательном порядке должны быть разработаны во всех муниципальных образованиях с численностью населения свыше 10 тыс. жителей. В Челябинской области это 15 городских округов, 27 муниципальных районов и 22 поселения. По состоянию на 1 апреля 2018 года КСОДД разработаны в 11 муниципальных образованиях, ведется подготовка в 36 территориях, не ведется — в 17 муниципалитетах.



«Работа должна быть закончена в установленные главой государства сроки — до 1 декабря 2018 года. Руководителей органов местного самоуправления прошу поставить вопрос на личный контроль и обеспечить выполнение поручений вовремя», — подчеркнул Б. Дубровский.



Отметим, что безопасность дорожного движения и качество дорог — одно из направлений, по которым глава региона поручил правительству усилить работу в ближайший год. Приоритетными задачами Б. Дубровский также обозначил улучшение качества жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области — будет расширена программа «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят для Челябинска.



Не менее важное направление — здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

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