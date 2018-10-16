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Правительство РФ определит исполнителя работ по реконструкции челябинского аэропорта

УрБК, Челябинск, 16.10.2018. Правительство РФ определит единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



«Челябинск готовится к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Очень важно, чтобы аэропорт по уровню своей инфраструктуры отвечал международным стандартам и предъявляемым требованиям. Недавно Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше. Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом этой деятельности стало поручение президента России Владимира Путина, результатом выполнения которого станет распоряжение правительства РФ о назначении единственного исполнителя», — подчеркнул Б. Дубровский.



Как отметил глава Южного Урала, правительство региона сейчас совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации ведет проработку аналогичного решения по выбору единственного исполнителя рекультивации свалки в городской черте Челябинска, закрытой в сентябре текущего года.

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