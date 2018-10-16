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Водители пожаловались на неработающие паркоматы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В Екатеринбурге водители столкнулись с проблемой оплаты стоянки в центре города из-за неработающих паркоматов.



«Как только мэрия заявила, что отправила по первым 100 нарушителям паковки данные в ГИБДД, еще не оштрафовала, так уже с утра на Попова море места для парковки. Правда, надо отметить, что паркоматы уже вышли из строя, и их неплохо было бы починить. Например, на этом я не могу расплатиться картой, неисправен приемник, и бесконтактной картой: не работает считыватель», — написал на своей странице в Facebook общественник Алексей Беззуб.



Отметим, что каждые 15 минут в платной парковочной зоне проводится проверка с целью выявления водителей, которые не оплатили стоянку.



Напомним, с 3 октября 2018 года вступили в силу соответствующие поправки в закон «О полиции». Согласно статье 19 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», горадминистрация сможет выписывать водителям штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.



В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест. В 2019 году городские власти планируют внедрить от 500 до 2 тыс. платных парковочных мест.

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