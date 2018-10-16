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Показатель доступности ипотеки в Свердловской области практически не изменился в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Показатель доступности ипотеки, рассчитываемый Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в Свердловской области практически не изменился в 2018 году. На 1 апреля 2018 года он составлял 60,8 тыс. руб., а на 1 октября 2018 года — 61,9 (разница 1,8%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.



В целом по России, по состоянию на 01.10.2018, размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с 1 апреля 2018 года на 8,7% и составил 70,3 тыс. руб. (на 1 апреля 2018 года — 64,7 тыс. руб.).



Таким образом, после снижения в конце 2017 — начале 2018 года в настоящее время показатель доступности ипотеки для граждан немного ухудшился, вернувшись на уровень середины прошлого.



«В последние полгода доступность ипотеки несколько снизилась, вернувшись на уровень середины прошлого года. По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился — помимо сокращения размера первоначального взноса, снизились и процентные ставки по ипотеке. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По данным НБКИ, средний размер ипотечного кредита по России вырос с 2 млн 13,4 тыс. руб. на 1 апреля 2018 года до 2 млн 314 тыс. руб. на 1 октября 2018 года. Средний срок кредита вырос с 15,9 лет до 16,3.

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