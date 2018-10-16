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Цены на сахар в Свердловской области в январе-сентябре выросли на 18%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Среди товаров длительного хранения наибольший рост цен в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года отмечен на пшено (+26%) и сахар-песок (+18%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Также заметно выросли в цене капуста белокочанная свежая (+17%), морковь (+9%) и яблоки (+7%).



Снижение цен зарегистрировано на крупу гречневую ядрицу (-21%), молоко питьевое цельное пастеризованное (-6%), яйца куриные (-3%).



С начала года (в сентябре 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 99,7% (в 2017 году за аналогичный период — 100,5%).

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