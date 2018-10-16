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Компания «РоссТур» заявила о прекращении туроператорской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Компания «РоссТур» опубликовала на своем сайте сообщение о прекращении туроператорской деятельности.



«Уважаемые партнеры! Настоящим уведомляем вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года. Подробная информация к ознакомлению доступна в личном кабинете», — говорится в сообщении.



Впрочем, как отмечают в Ассоциации туроператоров (АТОР), такая формулировка заявления не позволит компании запустить механизм фингарантий.



«Дело в том, что компания сообщает лишь о «временной остановке туроператорской деятельности». В то же время основанием для обращений в страховую должно быть ее полное прекращение», — поясняют в АТОР.



Также до сих пор неизвестно, вела ли компания именно туроператорскую деятельность или только агентскую в качестве центра бронирования. Во втором случае ее фингарантии не смогут быть использованы для погашения задолженности перед партнерами и клиентами.



Напомним, точное количество пострадавших из-за проблем «РоссТура» туристов до сих пор неизвестно. В Российском союзе туриндустрии полагают, что только в октябре компания продала путевки примерно 10 тыс. человек. Ее задолженность перед партнерами за эти туры оценивается в 200 млн руб.

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