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В Свердловской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. На Среднем Урале 17 октября 2018 года состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в 11.30 во всех городах будут включены электросирены.



«Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — отмечают в ведомстве.

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