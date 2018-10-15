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В Екатеринбурге на две недели закроют движение на перекрестке Шефской и Энтузиастов
15 октябрь 2018 (14:18)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» с 23.00 19 октября до 05.00 2 ноября закрывает движение трамваев, следующих по маршрутам №7, 14 и 16 — по улице Энтузиастов (от Старых Большевиков до конечной станции «Эльмаш» — в обоих направлениях).
Кроме того, в эти же сроки будет перекрыто движение автотранспорта — на перекрестке улиц Шефской и Энтузиастов, сообщается на сайте администрации города.
Движение трамваев будет направлено по улице Старых Большевиков до конечной станции «Фрезеровщиков», а автомобильного транспорта — по улицам Баумана, Старых Большевиков и Лобкова.
Кроме того, в эти же сроки будет перекрыто движение автотранспорта — на перекрестке улиц Шефской и Энтузиастов, сообщается на сайте администрации города.
Движение трамваев будет направлено по улице Старых Большевиков до конечной станции «Фрезеровщиков», а автомобильного транспорта — по улицам Баумана, Старых Большевиков и Лобкова.
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