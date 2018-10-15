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В Свердловской области акутализируют схему обращения с отходами
15 октябрь 2018 (12:49)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области началась актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, сообщает департамент информационной политики региона.
Поправки в документ вносятся в связи с изменениями правил вывоза и утилизации мусора, которые вступят в силу с 1 ноября 2018 года.
«Территориальная схема — это, при переходе к новой системе обращения с ТКО, главный документ, паспорт проекта. В Свердловской области она была принята еще в 2016 году, поэтому сегодня отдельные ее положения утратили свою актуальность и требуют некоторых доработок. Ранее, в отсутствие единого стандартизированного порядка, этого сделать было невозможно», — рассказал заместитель министра Егор Свалов.
До 26 октября 2018 года региональное министерство энергетики и ЖКХ планирует собрать предложения свердловчан.
Поправки в документ вносятся в связи с изменениями правил вывоза и утилизации мусора, которые вступят в силу с 1 ноября 2018 года.
«Территориальная схема — это, при переходе к новой системе обращения с ТКО, главный документ, паспорт проекта. В Свердловской области она была принята еще в 2016 году, поэтому сегодня отдельные ее положения утратили свою актуальность и требуют некоторых доработок. Ранее, в отсутствие единого стандартизированного порядка, этого сделать было невозможно», — рассказал заместитель министра Егор Свалов.
До 26 октября 2018 года региональное министерство энергетики и ЖКХ планирует собрать предложения свердловчан.
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