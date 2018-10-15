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В Свердловской области на год перекроют мост на трассе Екатеринбург — Курган

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области на год будет перекрыт мост через реку Камышенка на 78-м км федеральной трассы Екатеринбург — Курган, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Движение по путепроводу будет закрыто с октября 2018 года по октябрь 2019 года. В течение года на мосту будут проводиться работы по капитальному ремонту.



В частности, планируется расширить проезжую часть на мосту, заменить опоры и балки пролетного строения.

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