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В Свердловской области на год перекроют мост на трассе Екатеринбург — Курган

15 октябрь 2018 (10:17)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области на год будет перекрыт мост через реку Камышенка на 78-м км федеральной трассы Екатеринбург — Курган, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Движение по путепроводу будет закрыто с октября 2018 года по октябрь 2019 года. В течение года на мосту будут проводиться работы по капитальному ремонту.

В частности, планируется расширить проезжую часть на мосту, заменить опоры и балки пролетного строения.

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