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Аграрии Челябинской области получат 554 млн рублей компенсации процентной ставки по кредитам на инвестпроекты
12 октябрь 2018 (17:24)
УрБК, Челябинск, 12.10.2018. Челябинская область получит 440 млн рублей из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным сельхозтоваропроизводителями на развитие отрасли. Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, по решению губернатора Бориса Дубровского софинансирование из областного бюджета составит 114 млн рублей.
Сегодня в агропромышленном комплексе Челябинской области реализуются 22 инвестиционных проекта на сумму более 34 млрд руб. Для их развития предприниматели привлекают кредитные средства и пользуются государственными мерами поддержки.
«Мы уделяем большое внимание поддержке предпринимателей и созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Средства, дополнительно выделенные федерацией и из областного бюджета, позволят бизнесменам полностью покрыть потребность в погашении процентных ставок на текущий год. Эти деньги получат более 250 наших компаний, привлекавших кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих ферм, на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования», — подчеркивает Борис Дубровский.
По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, на начало текущего года для субсидирования инвесткредитов из федерального бюджета было выплачено 444 млн руб., из областного бюджета — 104,2 млн руб. Полученные средства позволяют возместить затраты сельхозтоваропроизводителей по инвестиционным кредитам, прошедшим отбор в Минсельхозе РФ и заключенным до 2017 года.
«Федеральные средства выделены на завершение инвестиционных проектов в отраслях, которые в предыдущие годы дали толчок в развитии регионального АПК, — это птицеводство и животноводство. На начало года имелся дефицит федеральных ресурсов. Теперь за счет выделенных дополнительных средств дефицит будет закрыт, что нас, безусловно, радует», — добавил заместитель губернатора Сергей Сушков.
С 2017 года начала действовать новая система льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей: займы выдаются на условиях не более 5% за пользование кредитными средствами, при этом субсидии доводятся напрямую уполномоченным банкам. В 2018 году южноуральским аграриям уже одобрено получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 12,7 млрд руб. и льготных инвестиционных кредитов на 3,7 млрд руб.
Сегодня в агропромышленном комплексе Челябинской области реализуются 22 инвестиционных проекта на сумму более 34 млрд руб. Для их развития предприниматели привлекают кредитные средства и пользуются государственными мерами поддержки.
«Мы уделяем большое внимание поддержке предпринимателей и созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Средства, дополнительно выделенные федерацией и из областного бюджета, позволят бизнесменам полностью покрыть потребность в погашении процентных ставок на текущий год. Эти деньги получат более 250 наших компаний, привлекавших кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих ферм, на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования», — подчеркивает Борис Дубровский.
По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, на начало текущего года для субсидирования инвесткредитов из федерального бюджета было выплачено 444 млн руб., из областного бюджета — 104,2 млн руб. Полученные средства позволяют возместить затраты сельхозтоваропроизводителей по инвестиционным кредитам, прошедшим отбор в Минсельхозе РФ и заключенным до 2017 года.
«Федеральные средства выделены на завершение инвестиционных проектов в отраслях, которые в предыдущие годы дали толчок в развитии регионального АПК, — это птицеводство и животноводство. На начало года имелся дефицит федеральных ресурсов. Теперь за счет выделенных дополнительных средств дефицит будет закрыт, что нас, безусловно, радует», — добавил заместитель губернатора Сергей Сушков.
С 2017 года начала действовать новая система льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей: займы выдаются на условиях не более 5% за пользование кредитными средствами, при этом субсидии доводятся напрямую уполномоченным банкам. В 2018 году южноуральским аграриям уже одобрено получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 12,7 млрд руб. и льготных инвестиционных кредитов на 3,7 млрд руб.
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