Новости дня

Аграрии Челябинской области получат 554 млн рублей компенсации процентной ставки по кредитам на инвестпроекты

УрБК, Челябинск, 12.10.2018. Челябинская область получит 440 млн рублей из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным сельхозтоваропроизводителями на развитие отрасли. Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, по решению губернатора Бориса Дубровского софинансирование из областного бюджета составит 114 млн рублей.



Сегодня в агропромышленном комплексе Челябинской области реализуются 22 инвестиционных проекта на сумму более 34 млрд руб. Для их развития предприниматели привлекают кредитные средства и пользуются государственными мерами поддержки.



«Мы уделяем большое внимание поддержке предпринимателей и созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Средства, дополнительно выделенные федерацией и из областного бюджета, позволят бизнесменам полностью покрыть потребность в погашении процентных ставок на текущий год. Эти деньги получат более 250 наших компаний, привлекавших кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих ферм, на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования», — подчеркивает Борис Дубровский.



По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, на начало текущего года для субсидирования инвесткредитов из федерального бюджета было выплачено 444 млн руб., из областного бюджета — 104,2 млн руб. Полученные средства позволяют возместить затраты сельхозтоваропроизводителей по инвестиционным кредитам, прошедшим отбор в Минсельхозе РФ и заключенным до 2017 года.



«Федеральные средства выделены на завершение инвестиционных проектов в отраслях, которые в предыдущие годы дали толчок в развитии регионального АПК, — это птицеводство и животноводство. На начало года имелся дефицит федеральных ресурсов. Теперь за счет выделенных дополнительных средств дефицит будет закрыт, что нас, безусловно, радует», — добавил заместитель губернатора Сергей Сушков.



С 2017 года начала действовать новая система льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей: займы выдаются на условиях не более 5% за пользование кредитными средствами, при этом субсидии доводятся напрямую уполномоченным банкам. В 2018 году южноуральским аграриям уже одобрено получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 12,7 млрд руб. и льготных инвестиционных кредитов на 3,7 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: