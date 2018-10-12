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В Екатеринбурге за кражу 22 автомобилей осудили трех членов ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем членам организованной преступной группы, которые были признаны виновными в краже 22 автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На скамье подсудимых находились Андрей Суханкин, Владлен Лесев и Евгений Филатов. Они были признаны виновными по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере, а также совершенная организованной группой, в крупном размере».



Как было установлено в суде, А. Суханкин приобрел оборудование для взлома сигнализаций и заготовки для ключей зажигания в автомобилях. Далее он подыскал сообщников и арендовал в различных районах города гаражи, куда перегонялись угнанные автомобили.



«В дальнейшем участниками организованной группы через интернет разыскивались так называемые «битые» автомобили, аналогичные похищенным маркам и техническим параметрам. В дальнейшем изменялись идентификационные номера кузова и двигателя похищенных автомобилей. После чего по документам, принадлежащим владельцам проданных автомобилей, указанные автомобили продавались новым собственникам», — говорится в сообщении.



Общая сумма ущерба от действий членов ОПГ составила 12,5 млн руб. В ходе расследования уголовного дела владельцам возвращены похищенные автомобили на общую сумму свыше 7,4 млн руб.



По решению суда Андрею Суханкину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Владлену Лесеву — в виде 10 лет лишения свободы, Евгению Филатову — в виде 4,5 лет лишения свободы. Все подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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