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Общественное движение «Город первых» организовало высадку дубов в Первоуральске

УрБК, Первоуральск, 12.10.2018. Активисты общественного движения «Город первых» посадили пять дубов в сквере имени Ф. А. Данилова в Первоуральске. Деревья принесла в дар городу одна из его жительниц, которая вырастила их из желудей на садовом участке. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Мы с большим энтузиазмом откликнулись на обращение жительницы Первоуральска о пересадке дубов в городское пространство. На садовом участке этим деревьям стало тесно. Надеюсь, через 100 лет здесь будут раскидистые дубы, которыми будут любоваться наши правнуки», — рассказал координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Возраст дубов — около 8 лет. Волонтеры посадили это редкое для Первоуральска дерево по периметру сквера.



Сквер имени Федора Александровича Данилова, легендарного директора ПНТЗ, выдающегося металлурга и почетного гражданина Первоуральска, заложен на одноименной улице в 2000 году. Сегодня это одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок среди жителей города.



Общественное движение «Город первых» создано по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

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