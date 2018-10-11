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В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей на шести улицах

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Екатеринбурге на шести улицах введут ограничения на парковку транспортных средств, сообщает официальный портал города.



Запрет на стоянку вводится на улицах Радищева (от Хохрякова до Вайнера); Декабристов (от Белинского до Розы Люксембург); Луначарского, перед улицей Шевченко (100 метров перед перекрестком с каждой стороны); Луначарского, перед улицей Малышева (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Энгельса); Гагарина перед проспектом Ленина (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Малышева), а также на улице Рощинская, вдоль дома № 72а.



Кроме того, на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых во II полугодии 2018 года будут установлены знаки «Разворот запрещен». На пересечении улиц Титова и Военная появятся знаки «Движение прямо или направо» по улице Титова со стороны улицы Братской.

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