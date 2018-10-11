VIP-Интервью
Николаос Стаматис: Наша задача — познакомить россиян со всеми возможностями туристической отрасли Греции
11 октябрь 2018 (15:53)
На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил заместитель директора представительства Греческой Национальной Туристической организации в России и странах СНГ Николаос Стаматис.
— У российского туриста Греция ассоциируется с пляжным и экскурсионным отдыхом. В Екатеринбурге, на выставке «ЭКСПОТРЕВЕЛ-2018» вы представили возможности санаторно-курортного лечения в Греции. Это новый самостоятельный продукт на рынке или дополнительная услуга к основному отдыху?
— Насколько я знаю, Греция для российских туристов — это большая страна, которая может много всего предложить. Это некий бренд-нейм, известный еще со школьной скамьи своей историей. Сначала россияне знакомятся с Грецией через солнце и море — пляжный отдых, однако у нас развит медицинский оздоровительный туризм. Если посмотреть географическое положение страны, то с севера (город Флорина) и до Крита меняются климатические зоны. От умеренного горного климата, близкого к альпийскому, до средиземноморской климатической зоны. Поэтому российский турист, приезжая в Грецию, может выбрать из нескольких зон с особым микроклиматом ту, где ему комфортнее. Соответственно, в стране также большое многообразие растительного и животного мира. Кроме того, Греция предлагает различные блюда, отличающиеся по своим вкусовым качествам. Задача министерства туризма — познакомить российских путешественников со всеми возможностями туристической отрасли Греции.
— Для курортного лечения необходимы соответствующие медицинские показания. Человек должен знать свой диагноз, получить направление. В этом случае вы будете ориентироваться на информацию только с его слов, или предполагается взаимодействие по медицинской линии с соответствующими структурами в России?
— В прошлом году проводился российско-греческий медицинский форум. На него приехали представители самых крупных клиник Греции, чтобы познакомиться и наладить связи с турагентами и представителями турбизнеса, занимающимися продвижением медицинского туризма на российском рынке. Мы надеемся, что продолжим организовывать подобные мероприятия.
Кроме того, у Греции есть две сильные стороны: в стране много клиник с большим количеством качественных медицинских услуг для российского туриста, и, соответственно, это сочетается с прекрасным климатом и красотой страны. Мы знаем, что отсутствие солнца в северной части России создает различные проблемы со здоровьем, в частности, способствует возникновению кожных заболеваний. И такой турист, просто отправляясь в путешествие, может обратиться в греческую клинику, получить весь спектр услуг и одновременно отдохнуть. Мы пришли к выводу, что минеральные источники, находящиеся на территории Греции, — одни из лучших в мире. Мы уверены, что их посещение можно включить в туристический пакет по адекватной цене для наших любимых российских туристов.
— Сейчас существует определенное напряжение в отношениях между Россией и Евросоюзом. В связи с этим как Греция оценивает дальнейшие перспективы развития туризма? Повлияет ли данная ситуация на уменьшение туристического потока из России?
— Скажу по личному опыту, что между российскими и греческими гражданами всегда были и остаются хорошие отношения. По статистике, 80-90% населения Греции очень доброжелательно относятся к россиянам, независимо от того, знакомы они лично или нет. Мы надеемся, что эти отношения и в дальнейшем будут такими же крепкими, и ничто не сможет на них повлиять.
— Какие впечатления вы получили от нашего города, Ельцин Центра и в целом от «ЭКСПОТРЕВЕЛ-2018»?
— Я приехал в Екатеринбург впервые и был поражен красотой города. Также мне очень понравился современный Ельцин Центр. Мы как представители министерства туризма Греции хотели бы приезжать в другие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в которых мы бываем постоянно. Нам бы очень хотелось посетить Екатеринбург еще раз. Надеемся увидеть следующую туристическую выставку.
— У российского туриста Греция ассоциируется с пляжным и экскурсионным отдыхом. В Екатеринбурге, на выставке «ЭКСПОТРЕВЕЛ-2018» вы представили возможности санаторно-курортного лечения в Греции. Это новый самостоятельный продукт на рынке или дополнительная услуга к основному отдыху?
— Насколько я знаю, Греция для российских туристов — это большая страна, которая может много всего предложить. Это некий бренд-нейм, известный еще со школьной скамьи своей историей. Сначала россияне знакомятся с Грецией через солнце и море — пляжный отдых, однако у нас развит медицинский оздоровительный туризм. Если посмотреть географическое положение страны, то с севера (город Флорина) и до Крита меняются климатические зоны. От умеренного горного климата, близкого к альпийскому, до средиземноморской климатической зоны. Поэтому российский турист, приезжая в Грецию, может выбрать из нескольких зон с особым микроклиматом ту, где ему комфортнее. Соответственно, в стране также большое многообразие растительного и животного мира. Кроме того, Греция предлагает различные блюда, отличающиеся по своим вкусовым качествам. Задача министерства туризма — познакомить российских путешественников со всеми возможностями туристической отрасли Греции.
— Для курортного лечения необходимы соответствующие медицинские показания. Человек должен знать свой диагноз, получить направление. В этом случае вы будете ориентироваться на информацию только с его слов, или предполагается взаимодействие по медицинской линии с соответствующими структурами в России?
— В прошлом году проводился российско-греческий медицинский форум. На него приехали представители самых крупных клиник Греции, чтобы познакомиться и наладить связи с турагентами и представителями турбизнеса, занимающимися продвижением медицинского туризма на российском рынке. Мы надеемся, что продолжим организовывать подобные мероприятия.
Кроме того, у Греции есть две сильные стороны: в стране много клиник с большим количеством качественных медицинских услуг для российского туриста, и, соответственно, это сочетается с прекрасным климатом и красотой страны. Мы знаем, что отсутствие солнца в северной части России создает различные проблемы со здоровьем, в частности, способствует возникновению кожных заболеваний. И такой турист, просто отправляясь в путешествие, может обратиться в греческую клинику, получить весь спектр услуг и одновременно отдохнуть. Мы пришли к выводу, что минеральные источники, находящиеся на территории Греции, — одни из лучших в мире. Мы уверены, что их посещение можно включить в туристический пакет по адекватной цене для наших любимых российских туристов.
— Сейчас существует определенное напряжение в отношениях между Россией и Евросоюзом. В связи с этим как Греция оценивает дальнейшие перспективы развития туризма? Повлияет ли данная ситуация на уменьшение туристического потока из России?
— Скажу по личному опыту, что между российскими и греческими гражданами всегда были и остаются хорошие отношения. По статистике, 80-90% населения Греции очень доброжелательно относятся к россиянам, независимо от того, знакомы они лично или нет. Мы надеемся, что эти отношения и в дальнейшем будут такими же крепкими, и ничто не сможет на них повлиять.
— Какие впечатления вы получили от нашего города, Ельцин Центра и в целом от «ЭКСПОТРЕВЕЛ-2018»?
— Я приехал в Екатеринбург впервые и был поражен красотой города. Также мне очень понравился современный Ельцин Центр. Мы как представители министерства туризма Греции хотели бы приезжать в другие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в которых мы бываем постоянно. Нам бы очень хотелось посетить Екатеринбург еще раз. Надеемся увидеть следующую туристическую выставку.
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