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СП: Свердловская область не осваивает выделенные ей средства на ремонт дорог

УрБК, Москва, 10.10.2018. Счетная палата РФ подвела итоги проверки реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2017 год и истекший период 2018 года. Проверка показала, что в Свердловской области исполнение межбюджетных трансфертов, выделенных на данный проект, полностью отсутствует, сообщает пресс-служба ведомства.



Такая же ситуация наблюдается в Республике Башкортостан, а Ульяновская область не направила на реализацию проекта средства консолидированного бюджета. В целом по России на 1 августа 2018 года регионами использовано только 9,4 млрд руб. — 30% предоставленных средств.



«Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что дорожные работы в этих регионах вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 года. Таким образом, есть риск, что ремонт дорог будет производиться в неподходящих для этого погодных условиях, что отразится как на качестве, так и на сроке их службы», — отметил в ходе своего выступления на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.



Всего в приоритетном проекте принимают участие 36 регионов с общей протяженностью дорожной сети агломераций — 49,8 тыс. км.



«По итогам реализации проекта в 2017 году, по предоставленным регионами данным, протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 38% до 52,5% (26,2 тыс. км). Количество мест концентрации ДТП снизилось на 50% (с 2 813 ед. до 1 403 ед.)», — сообщил В. Богомолов.



В то же время аудитор поставил под сомнение достоверность предоставленных сведений о реализации проекта, указав на то, что большинство регионов не проводили инструментальную диагностику состояния дорожной сети городских агломераций ни до начала проекта, ни по итогам 2017 года.

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