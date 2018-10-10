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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Владивостока в Саппоро

10 октябрь 2018 (09:47)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 декабря 2018 года впервые начинает выполнять рейсы в японский Саппоро из Владивостока. Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба перевозчика.

В честь открытия нового рейса авиакомпания объявляет о снижении цен по маршруту Владивосток — Саппоро — Владивосток. Улететь в Саппоро можно всего от 7 тыс. 600 рублей (100 евро) в одну сторону, а билет туда/обратно стоит от 14 тыс. 100 руб. или 186 евро.

«Познакомьтесь с главным городом острова Хоккайдо — Саппоро! Он по праву считается меккой зимних видов спорта. Остров еще называют «японской Сибирью». Здесь в 1972 году проводились первые олимпийские игры в Азии. Олимпийские объекты стали горнолыжными центрами. Но помимо лучшего в мире снега, фрирайда и зимних удовольствий, острову есть чем похвастаться: горячие целебные источники с минеральной водой, суши, пшеничная лапша рамэн, японское качество сервиса, экзотические пейзажи — вот из-за чего немало любителей зимнего отдыха предпочитают Японию альпийским горнолыжным курортам», — говорится в сообщении.

Билеты на рейс уже в продаже в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».

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