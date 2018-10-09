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Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре увеличилась на 58%
9 октябрь 2018 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре возросла до 1,068 трлн руб., то есть на 58% к показателю аналогичного периода прошлого года (675 млрд руб.). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на зампреда Банка России Василия Поздышева.
«Прибыль за сентябрь российской банковской системы — 168 млрд руб. Что по итогам девяти месяцев дает нам прибыль всех российских банков 1,068 трлн руб. Это более чем в полтора раза выше, чем прибыль российских банков за девять месяцев предыдущего года», — сказал он.
По словам В. Поздышева, в целом прогноз ЦБ по прибыли банковского сектора в этом году подтверждается. Регулятор сохраняет его на уровне 1,2-1,3 трлн руб.
«Прибыль за сентябрь российской банковской системы — 168 млрд руб. Что по итогам девяти месяцев дает нам прибыль всех российских банков 1,068 трлн руб. Это более чем в полтора раза выше, чем прибыль российских банков за девять месяцев предыдущего года», — сказал он.
По словам В. Поздышева, в целом прогноз ЦБ по прибыли банковского сектора в этом году подтверждается. Регулятор сохраняет его на уровне 1,2-1,3 трлн руб.
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