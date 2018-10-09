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ЕВРАЗ инвестирует около 60 млн долларов США в расширение производства железнодорожных колес

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. ЕВРАЗ начал реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей колесобандажного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Проект предусматривает оптимизацию линий механической обработки, выходного контроля и прессо-прокатной линии. Это позволит увеличить объем производства на 78 тыс. колес в год и удовлетворить самые жесткие требования потребителей к качеству приемки и покраски.



Проект предполагает запуск двух автоматизированных линий для полнопрофильной обработки железнодорожных колес и строительство третьей линии выходного контроля, состоящей из лазерной установки контроля геометрии, установок неразрушающего контроля поверхностных и внутренних дефектов, установки дробеметного упрочнения, холодной маркировки. Также участок будет укомплектован установкой для покраски колес, которая позволит наносить органоразбавляемые, двухкомпонентные и другие сложные лакокрасочные материалы.



Инвестиции компании в проект составят около 60 млн долл. США. Запуск запланирован на 2021 год.



«В последние годы мы наблюдаем уверенный рост спроса на железнодорожные колеса в России. Наша задача — увеличить долю компании в этом сегменте и удовлетворить растущие потребности заказчиков, поэтому мы приняли решение о расширении производства. Помимо текущего проекта, мы рассматриваем также строительство второго цеха по производству колес мощностью 200 тыс. штук в год», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.



Напомним, ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузового и пассажирского движения, а также локомотивные колеса. Продуктовый портфель насчитывает более 60 типов колес, география продаж охватывает 20 стран.

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