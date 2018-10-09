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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за операциями по картам иностранных банков
9 октябрь 2018 (17:26)
УрБК, Москва, 09.10.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив.
Законопроект, внесенный правительством РФ, предполагает изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он дополняет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием карт иностранных банков.
«Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Перечень этих государств будет относиться к информации ограниченного доступа.
По мнению авторов законопроекта, его принятие сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Законопроект, внесенный правительством РФ, предполагает изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он дополняет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием карт иностранных банков.
«Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Перечень этих государств будет относиться к информации ограниченного доступа.
По мнению авторов законопроекта, его принятие сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
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