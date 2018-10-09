Таможенники в Кольцово выявили крупный канал нелегальной поставки сигарет

Фотография пресс-службы Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В аэропорту Кольцово таможенники выявили крупный канал поставки безакцизных сигарет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.В ходе проверки было изъято 1,5 т сигарет, которые нелегально были завезены в Россию. Как выяснилось, предприниматели закупали табачную продукцию в Киргизии и затем переправляли ее в Екатеринбург. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки.Материалы проверки и изъятые сигареты переданы в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Возбуждено дело об административном правонарушении.