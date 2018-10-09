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Полпреду президента РФ в УрФО рассказали о природоохранных мероприятиях ММК

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) побывал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В магнитогорской поездке Николая Цуканова сопровождали губернатор Борис Дубровский, руководитель регионального ГУ МВД Андрей Сергеев, начальник областного управления Росгвардии Александр Ясинский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор комбината Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников.



«Гости побывали в доменном цехе, оценили работу стана «2000» холодной прокатки и знаменитого «пятитысячника», посмотрели, как продвигается строительство новой аглофабрики № 5. В рамках программы по улучшению экологической ситуации новую агломерационную фабрику планируют ввести в строй в 2019 году. Она должна заменить действующую и обеспечить производство охлаждённого стабилизированного агломерата по эффективной современной технологии», — говорится в сообщении.



«Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду — выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы — на 3 280 тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счёт снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики», — рассказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



В последние десятилетия Магнитогорский металлургический комбинат уделяет повышенное внимание природоохранным мероприятиям. Так, реконструкция объектов металлургического комбината в 2000-2017 годах позволила снизить выбросы на 119,2 тыс. т, или на 37,4%. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов ещё на 16,6 тыс. т. Инвестиции комбината в природоохранные объекты до 2025 года превысят 38 млрд руб. По итогам 2018 года инвестиции в экологические объекты составят 5,8 млрд руб.



«Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших производителей стали в мире. Компания динамично развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии. Особое внимание ММК уделяет реализации экологических программ», — отметил Борис Дубровский.

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