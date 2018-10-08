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В Свердловской области отменены противопожарные режимы
8 октябрь 2018 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в весенне-летний пожароопасный период, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
По данным регионального департамента лесного хозяйства, лесных пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано, и на утро 8 октября действующих лесных пожаров в области тоже нет.
«Всего с начала пожароопасного сезона в Свердловской области ликвидировано 475 лесных природных пожаров, огнем пройдено 6 101 гектар. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов 83% лесных пожаров тушили в течение суток», — рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.
По его словам, в ближайшее время Уральская база авиационной охраны лесов должна подготовить приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона 2018 года в Свердловской области.
По данным регионального департамента лесного хозяйства, лесных пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано, и на утро 8 октября действующих лесных пожаров в области тоже нет.
«Всего с начала пожароопасного сезона в Свердловской области ликвидировано 475 лесных природных пожаров, огнем пройдено 6 101 гектар. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов 83% лесных пожаров тушили в течение суток», — рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.
По его словам, в ближайшее время Уральская база авиационной охраны лесов должна подготовить приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона 2018 года в Свердловской области.
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