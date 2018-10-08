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Власти Екатеринбурга заявили о подключении к теплу 99,9% жилфонда

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Администрация Екатеринбурга заявила о подключении к системе теплоснабжения 99,9% жилфонда, сообщает департамент информационной политики региона.



Вместе с тем к 8 октября 2018 года жители нескольких сотен домов в различных районах города жалуются на отсутствие отопления. Из-за ремонта наружных сетей в Железнодорожном районе города без отопления остаются несколько десятков домов. Еще 130 домов отключены от системы теплоснабжения из-за аварии на сетях. Проблемы с теплоснабжением наблюдаются в микрорайоне Уктус в Чкаловском районе города.



На территории Свердловской области, по данным регионального МинЖКХ, также есть проблемные территории. В Белоярском районе из-за порывов на сетях и пуско-наладочных работ на котельной Кристалл теплоснабжение не включено в 11 МКД. Устранить нарушения и начать отопление жилфонда также планируется 8 октября.



В Верхнем Дуброво в связи с работами на теплотрассе ОАО «РЖД» не подключены шесть МКД в районе станции Косулино. Ожидается, что все ремонтные работы завершатся к 10 октября.



Однако в целом в министерстве отмечают, что к утру 8 октября тепло подается в 99,95% жилфонда и 99,91% объектов социальной сферы. В общей сложности на Среднем Урале отапливается почти 86 млн кв. м. жилья и 5 тыс. 452 учреждений соцкультбыта.

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