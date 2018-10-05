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В Екатеринбурге судят бухгалтера за присвоение средств предприятия на сумму более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет бухгалтер предприятия, которая обвиняется в присвоении средств предприятия на сумму более 7 млн руб., а также в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», а также по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».



С 2006 по 2015 год женщина являлась главным бухгалтером ООО «ДентоБиоЛюкс». Она переводила со счета фирмы денежные средства на свой счет и счет своего супруга и зятя. В результате обвиняемая присвоила деньги организации в сумме более 7 млн руб.



Кроме того, женщина сама составила расписку о займе денежных средств бывшему директору ООО «ДентоБиоЛюкс» — 6 млн 960 тыс. руб. После этого она обратилась в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга с исковым заявлением к ООО «ДентоБиоЛюкс» о взыскании суммы долга по указанной расписке всего на сумму более 13 млн руб. с учетом процентов и неустойки. Однако преступный умысел обвиняемой не доведен до конца.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет. Учитывая требование части 3 статьи 66 УК РФ, размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, санкция части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание до 7,5 лет лишения свободы.

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