Новости дня

Музыкальная школа в Екатеринбурге оштрафована за нарушение антикоррупционного закона

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Прокуратурой Кировского района Екатеринбурга была проведена проверка МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» на предмет исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Проверка была вызвана поступившими в надзорный орган жалобами бывших работников учреждения, в связи с рассмотрением гражданских дел о восстановлении их на работе. В ходе проверки сотрудниками ведомства были выявлены нарушения закона «О противодействии коррупции». Статья 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» накладывает на руководителя организации обязанность разработать документы и принять меры по предупреждению коррупции. Они должны включать в себя определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации. Должен быть принят кодекс этики и служебного поведения работников организации, документ предусматривает предотвращение и урегулирование конфликта интересов.



В музыкальной школе часть необходимых документов отсутствовала, а те, что были — имели формальный характер, также усматривался конфликт интересов.



07 мая 2018 года заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга в адрес МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» было вынесено представление, в котором предложено устранить нарушения статьи 13.3 федерального закона «О противодействии коррупции». Ответ на прокурорское представление директор школы должна была направить в срок до 8 июня. Однако своевременно нарушения устранены не были. В связи с этим прокурором Кировского района Екатеринбурга в отношении школы было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ.



Постановлением судьи Кировского районного суда Екатеринбурга 23 июля 2018 года МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» было признано виновным в совершении административного правонарушения по статье. 17.7 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.



Защита юридического лица обжаловала постановление суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, заслушав пояснения защиты, оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции не нашел. Постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» оставлено без изменения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: