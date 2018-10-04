Авторская колонка
Михаил Зельдин о постепенном уничтожении государством института банковской тайны
4 октябрь 2018 (12:20)
Доступ к банковским счетам граждан во внесудебном порядке, который дознаватели МВД РФ могут получить уже в 2019 году, является еще одним шагом государства к уничтожению института банковской тайны в России. Этот тренд наметился еще в 2014 году, когда власти обязали банки сообщать в Федеральную налоговую службу данные о счетах физических лиц. Инспекторы, в свою очередь, получили доступ к информации о счете любого россиянина. Теперь сообщается, что контроль за банковскими счетами и операциями физических лиц может усилиться и со стороны правоохранительных органов. Другими словами, надзорных органов, имеющих право заглянуть в карман гражданам, становится все больше.
Согласно пункту 1 статьи 857 ГК РФ, банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В силу пункта 2 этой же статьи сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. Порядок предоставления справок, предусмотренный законом о банках и банковской деятельности, является в некотором смысле упрощенным, когда следователю необходимо проверить большой объем информации, и значимость дела перевешивает необходимость защиты сведений, составляющих банковскую тайну.
Вместе с тем существует и общий порядок, когда следователь может изъять определенные документы либо предметы, содержащие банковскую тайну, на основании судебного решения. Такой порядок предусмотрен статьей 183 и 165 УПК РФ. Это же полномочие предоставлено законом и дознавателю. Если дознавателю действительно требуется получить сведения, составляющие банковскую тайну, это возможно сделать в судебном порядке. При вынесении решения суд проверит обоснованность ходатайства дознавателя о необходимости получения сведений и разрешит либо запретит связанное с нарушением тайны изъятие.
Но в отличие от следователя дознаватели расследуют менее сложные уголовные дела. Законом к таким делам отнесены преступления, за которые, как правило, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее трех лет. Это причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, изготовление порнографии и так далее. Есть среди них и экономические преступления — кража, мошенничество, присвоение и растрата. Но сумма ущерба, причиненного гражданину, как правило, не превышает 5 тыс. руб., а причиненного юридическому лицу — 250 тыс. руб. При этом не должно быть квалифицирующих признаков — проникновения в жилище, хищений с банковского счета группой лиц.
Заявленная цель у данного законопроекта — повысить эффективность работы дознавателей по всестороннему и полному расследованию уголовных дел. Но получение сведений о банковских счетах дознавателями должно быть обязательно вызвано необходимостью расследования дела. В противном случае есть риск, что это право дознаватели смогут использовать не по прямому назначению.
Михаил Зельдин, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Зельдин и партнёры»
Фотография предоставлена фирмой «Зельдин и партнёры»
Согласно пункту 1 статьи 857 ГК РФ, банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В силу пункта 2 этой же статьи сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. Порядок предоставления справок, предусмотренный законом о банках и банковской деятельности, является в некотором смысле упрощенным, когда следователю необходимо проверить большой объем информации, и значимость дела перевешивает необходимость защиты сведений, составляющих банковскую тайну.
Вместе с тем существует и общий порядок, когда следователь может изъять определенные документы либо предметы, содержащие банковскую тайну, на основании судебного решения. Такой порядок предусмотрен статьей 183 и 165 УПК РФ. Это же полномочие предоставлено законом и дознавателю. Если дознавателю действительно требуется получить сведения, составляющие банковскую тайну, это возможно сделать в судебном порядке. При вынесении решения суд проверит обоснованность ходатайства дознавателя о необходимости получения сведений и разрешит либо запретит связанное с нарушением тайны изъятие.
Но в отличие от следователя дознаватели расследуют менее сложные уголовные дела. Законом к таким делам отнесены преступления, за которые, как правило, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее трех лет. Это причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, изготовление порнографии и так далее. Есть среди них и экономические преступления — кража, мошенничество, присвоение и растрата. Но сумма ущерба, причиненного гражданину, как правило, не превышает 5 тыс. руб., а причиненного юридическому лицу — 250 тыс. руб. При этом не должно быть квалифицирующих признаков — проникновения в жилище, хищений с банковского счета группой лиц.
Заявленная цель у данного законопроекта — повысить эффективность работы дознавателей по всестороннему и полному расследованию уголовных дел. Но получение сведений о банковских счетах дознавателями должно быть обязательно вызвано необходимостью расследования дела. В противном случае есть риск, что это право дознаватели смогут использовать не по прямому назначению.
Михаил Зельдин, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Зельдин и партнёры»
Фотография предоставлена фирмой «Зельдин и партнёры»
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- МВД России предлагает разрешить дознавателям получать доступ к счетам граждан во внесудебном порядке
- МВД России предлагает разрешить дознавателям получать доступ к счетам граждан во внесудебном порядке
- Российские банки просят отменить противоречащие банковской тайне поправки к закону
- Банки обязали предоставлять избирательным комиссиям информацию о счетах кандидатов в депутаты
- «РБК daily» и иван Петров: Банкиры отбиваются от ментов