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МВД России предлагает разрешить дознавателям получать доступ к счетам граждан во внесудебном порядке

МВД России предлагает дать дознавателям внесудебный доступ к сведениям о банковских счетах граждан и юридических лиц. Авторы проекта, который размещен на Едином федеральном портале нормативных правовых актов, считают, что это повысит эффективность работы дознавателей по всестороннему и полному расследованию уголовных дел.



«Предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определенный статьей 26 федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», — говорится в тексте.



В настоящее время право на получение такой информации имеют только следователи. По мнению авторов проекта, отсутствие этого права у дознавателя ведет к замедлению рассмотрения дела и уменьшает вероятность установления вины.



«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — говорится в документе.



Законопроект находится в стадии общественного обсуждения. Планируемым сроком вступления его в силу указан декабрь 2019 года.

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