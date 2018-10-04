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Правительство РФ перенесло на более ранний срок финансирование реконструкции аэродрома челябинского аэропорта

УрБК, Челябинск, 04.10.2018. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены изменения в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы». Документ опубликован на сайте кабмина.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области, постановление, в частности, закрепляет перенос финансирования (около 1 млрд руб.) строительства аэродрома челябинского аэропорта на 2018-2019 годы. Ранее предполагалось, что реконструкция объекта, являющегося федеральной собственностью, пройдет только в 2020-2021 годах.



С просьбой рассмотреть вариант переноса финансирования губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти. После чего Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос.



«Этого решения мы добивались с того момента, как указом президента РФ Владимира Путина Челябинская область была определена местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Нам необходимо было ускориться, чтобы подготовить всю необходимую инфраструктуру для проведения международных мероприятий. Проделана большая работа — переговоры длились фактически с весны и на протяжении всего лета. В результате необходимые изменения внесены в федеральную программу, деньги на строительство аэродрома будут направлены уже в 2018-2019 годах», — подчеркнул Б. Дубровский.



В ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона (ориентировочная площадь — 76 тыс. кв. м.), расширение существующего перрона (ориентировочная площадь — 20 тыс. кв. м.), строительство 28 мест стоянок под воздушные суда среднего класса. Все работы по реконструкции аэродрома предполагается осуществлять без прекращения эксплуатационной деятельности аэропорта. Стоимость реконструкции по составляет 3 млрд руб. В рамках второго этапа реконструкции планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.



Напомним, что работы по строительству нового аэровокзального комплекса уже ведутся за счет средств холдинга «Новапорт». Объект активно возводится и будет введен в срок. На проект реконструкции аэродрома получено положительное заключение, но генподрядчика выберет Росавиация. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шаль, курирующий реконструкцию аэропорта, на сегодняшний день решается вопрос о выборе единственного поставщика.



«Работы активно ведутся, и это вселяет в нас уверенность в том, что аэродром будет построен вовремя, и мы сможем принять всех наших гостей летом 2020 года на саммитах ШОС и БРИКС», — отметил Сергей Шаль.



И аэродром, и аэропорт планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2019 года.

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