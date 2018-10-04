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Задолженность по заработной плате в АО «ВУХИН» составила свыше 6,8 млн рублей
4 октябрь 2018 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Руководство «Восточного научно-исследовательского углехимического института» накопило перед 121 работником за период с июня по август 2018 года задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 6,8 млн руб. Об этом по данным проверки сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После вмешательства прокуратуры организацией погашена задолженность по оплате труда перед работниками на сумму свыше 5,3 млн руб.
Погашение оставшейся суммы в размере 1,4 млн руб. находится на контроле прокуратуры района.
После вмешательства прокуратуры организацией погашена задолженность по оплате труда перед работниками на сумму свыше 5,3 млн руб.
Погашение оставшейся суммы в размере 1,4 млн руб. находится на контроле прокуратуры района.
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