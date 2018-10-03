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На международном форуме энергетиков Челябинская область поделится опытом антикризисных мер в сфере теплоснабжения

УрБК, Челябинск, 03.10.2018. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 3 по 5 октября в Москве, примет участие делегация от Южного Урала. Возглавит ее заместитель губернатора Сергей Шаль, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«Участие в отраслевых форумах позволяет более детально разобраться в актуальных вопросах и выработать эффективные решения в процессе обсуждения с коллегами из других регионов и стран. В Челябинской области есть успешный опыт реализации проектов в сфере теплоснабжения, которые мы презентуем участникам форума «Российская энергетическая неделя». Участие в международных форумах полезно Челябинской области, которая в 2020 году примет саммиты ШОС и БРИКС», — подчеркнул Борис Дубровский.



В рамках Российской энергетической недели пройдет панельная сессия «Повышение эффективности муниципального теплоснабжения». Сергей Шаль выступит на ней с докладом и поделится опытом правительства Челябинской области в вопросе замещения энергетической кампании в сфере теплоснабжения. Заместитель губернатора представит в пример ситуацию, когда в 2016 году ПАО «ОГК-2», владеющее Троицкой ГРЭС, уведомило правительство Челябинской области о прекращении теплоснабжения города Троицка к началу 2018 года. Была сформирована рабочая группа, которая занималась поиском оптимального разрешения сложившейся кризисной ситуации. Руководство региона провело переговоры со Всероссийским фондом содействия реформированию ЖКХ. В итоге было принято решение о строительстве инвестором новой котельной в рамках государственно-частного партнерства при содействии фонда — это уникальный для России проект. Строительство новой котельной завершено в текущем году, и в отопительный сезон 2018-2019 годов она будет функционировать в полном объеме.



Также Сергей Шаль расскажет о применении такого инструмента, как схемы теплоснабжения, — речь пойдет о ежегодной работе по актуализации существующих схем теплоснабжения каждого поселения. Документы для каждого поселения Челябинской области были разработаны в 2011-2013 годах в соответствии с федеральным законодательством. В них указывается не только расположение сетей, но и технические параметры, такие как объемы отпуска тепла и эффективный радиус теплоснабжения. Внедрение такой схемы позволяет видеть перспективы развития теплоснабжения населенного пункта, планировать работы на более долгий срок. Впоследствии министерство тарифного регулирования региона начало использовать данные, указанные в существующих схемах, для установки тарифов на тепловую энергию для населенных пунктов. Это сделало ежегодную актуализацию схем просто необходимой.

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