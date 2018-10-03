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Генпрокуратура РФ: В отношении должностных лиц «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

УрБК, Москва, 03.10.2018. В Москве по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве должностных лиц ООО Туроператор «Натали Турс». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Установлено, что полученные от более пяти тысяч граждан денежные средства в сумме более 1 млн руб. в качестве оплаты за туристические продукты/услуги поступили на расчетные счета ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур». Однако договорные обязательства перед клиентами выполнены не были, туристские продукты не предоставлены, денежные средства гражданам не возвращены и выведены со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц», — говорится в сообщении.



В связи с тем, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, прокуратурой округа вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.



По результатам рассмотрения постановления прокуратуры следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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