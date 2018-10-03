Новости дня

УБРиР повысил ставки по вкладам в рублях для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Уральский банк реконструкции и развития с 1 октября повысил ставки по вкладам для физлиц в рублях на 0,25-0,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Максимальная ставка по вкладу «Растущий процент» увеличилась до 8% годовых. Разместить сбережения банк предлагает на 210 дней, при этом каждые 30 дней будут начисляться проценты. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма, при которой можно открыть вклад — 10 тыс. руб. Воспользоваться этим предложением смогут клиенты, у которых на 17 сентября 2018 года не было действующего вклада или сберегательного сертификата в УБРиР.



На вкладе «Доходный» ставка в рублях теперь составляет 7,5%. Вклад открывается на 1 500 дней, минимальная сумма — 1 тыс. руб., если клиент открывает вклад в интернет-банке.



По вкладу «Накопительный» действует фиксированная ставка на весь срок, которая теперь составляет 7,25%. Открыть вклад в интернет-банке можно от 1 тыс. руб. на 390 дней. Капитализация процентов производится каждые 30 дней.



Вклад «Мобильный» теперь обеспечит доход до 6,25% годовых. Разместить свои сбережения клиенты могут на 210 дней, минимальная сумма открытия в интернет-банке — 1 тыс. руб. «Мобильный» дает возможность своему владельцу без ограничений совершать расходные операции, а также пополнять вклад на любую сумму.



«Какой бы вклад наш клиент ни открыл в УБРиР, он в любом случае останется в выигрыше. В то время как банки из первой десятки предлагают разместить свои сбережения под 6,65%, в УБРиР можно открыть вклад под ставку до 8% годовых. Важным аргументом в пользу вкладов является еще и то, что это по-прежнему один из самых простых и при этом надежных инструментов — все вклады УБРиР застрахованы АСВ», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: