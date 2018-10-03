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С начала 2019 года посылки стоимостью более 500 евро на человека в месяц будут облагаться пошлиной

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Посылки из-за границы, суммарная стоимость которых составит более 500 евро в месяц на человека, будут облагаться пошлиной. Нововведение вступает в силу со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



До 31 декабря 2018 года за один календарный месяц один гражданин беспошлинно может получить неограниченное количество посылок, при этом их суммарный вес не должен превышать 31 кг, а стоимость содержимого в общей сложности — 1 000 евро. В случае превышения придется заплатить таможенную пошлину в размере от 4 евро за 1 кг или 30% от стоимости, которая превышает норму.



«В этом году мы отмечаем, что граждане РФ стали заказывать больше товаров в иностранных интернет-магазинах. При этом на 15% увеличились и вес, и стоимость покупок», — рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



С начала 2018 года кольцовские таможенники начислили таможенные пошлины почти в 300 тыс. руб. в отношении 1 000 международных почтовых отправлений.

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