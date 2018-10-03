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Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу ЕВРАЗ, отметил 55-летний юбилей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Качканарский горно-обогатительный комбинат отметил 55-летие. К юбилею на предприятии прошла череда торжественных мероприятий.



Как сообщает пресс-служба предприятия, на борту Главного карьера открылась музейная площадка. В экспозиции представлено горное оборудование и образцы минералов из карьеров Гусевогорского месторождения. Среди экспонатов — колесо БелАЗа, железнодорожная колесная пара, ковш экскаватора ЭКГ10 И. Музей расположился на том месте, где были первая горная диспетчерская и первая смотровая площадка комбината.



ЕВРАЗ КГОК отметил заслуги ветеранов и достижения лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма получили более 100 человек, из них десяти присвоено звание «Лучший мастер», трое стали обладателями золотых и серебряных знаков ЕВРАЗа.



«У предприятия богатый путь развития, многие технологии здесь осваивались впервые. Сегодня мы гордимся и приумножаем базу, заложенную ветеранами. Мы вышли на уровень добычи руды в 59 млн тонн. Сформирована стратегия развития ЕВРАЗ КГОКа, которая предусматривает внедрение только современных технологий и высокопроизводительной техники. Впереди у нас развитие Собственно-Качканарского месторождения, покупка более мощной техники — БелАЗов грузоподъемностью 220 тонн и экскаваторов с объемом ковша 20 кубических метров. Это лучший подарок комбинату на 55-летие» — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



«За 55 лет комбинат прошел много важных этапов развития. В кратчайший срок были построены город, производство, освоена технология и начат выпуск качественного железорудного сырья из руды с низким содержанием железа. Это бесценная заслуга ветеранов, сделавших комбинат мощным и во многих вопросах передовым. Спасибо за труд и профессионализм сегодняшним сотрудникам» — сказал управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



В 1966 году на Качканарском ГОКе началось производство агломерата, с 1970 года комбинат выпускает окатыши. В 2015 году ЕВРАЗ КГОК первым среди российских горно-обогатительных предприятий перешагнул отметку в 2 млрд т добытой железной руды, сейчас эта отметка составляет 2,2 млрд т. За 55 лет на комбинате изготовлено 405 млн т концентрата, 152 млн т агломерата и 207 млн т окатышей.



Ежегодно в четырех карьерах ЕВРАЗ КГОКа добывают более 59 млн т железной руды. Комбинат производит более 6 млн т окатышей и более 3,5 млн т агломерата в год. Это высококачественное доменное сырье с содержанием железа свыше 60%.

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