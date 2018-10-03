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Суд обязал снести кафе «Каспий» на берегу Шарташа

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Прокурор Екатеринбурга обратился в Кировский районный суд с иском к Джасарату О. о признании строения на ул. Проезжей, 172 (кафе «Каспий») в Екатеринбурге самовольной постройкой и ее сносе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В апреле 2017 года прокуратура Екатеринбурга провела выездную проверку объекта на ул. Проезжей, 172 — кафе «Каспий», которое изначально должно было выглядеть как летнее кафе, но оказалось объектом капитального строительства.



Прокурор просил признать кафе «Каспий» самовольной постройкой и возложить на ответчика обязанность снести его в течение трех месяцев, а в случае неисполнения этого решения снести его за счет администрации города и взыскать с Джасарата О. затраченные денежные средства. В мае 2018 года эти требования удовлетворены частично. С Джасарата О. также взысканы расходы по оплате судебной экспертизы — 29 700 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его словам, здание кафе «Каспий» не является объектом капитального строительства.



Судебная коллегия согласилась с решением Кировского районного суда, поэтому решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.

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