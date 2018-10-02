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Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

УрБК, Москва, 02.10.2018. Консульство США в Екатеринбурге восстановило полный штат сотрудников и стало выдавать больше виз, чем до сокращения в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера.



«Когда в апреле этого года было закрыто консульство в Санкт-Петербурге, некоторое количество американских сотрудников вынуждены были выехать из страны, и в Екатеринбурге глава консульского отдела тоже был вынужден уехать. Поэтому с апреля и почти до конца августа в Екатеринбурге не предоставлялись визовые услуги. Я рад сообщить вам, что сейчас мы вернулись в Екатеринбурге к нашему нормальному состоянию, там есть полный штат сотрудников, которые выдают визы. И теперь Екатеринбург выдает даже больше виз, чем до того, как начались проблемы со штатом», — сказал Йодер.



Напомним, что 28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек).



23 августа 2017 года в ответ посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз.



1 сентября 2017 года выдача виз возобновилась в посольстве в Москве, а 11 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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