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Передел муниципальных предприятий
2 октябрь 2018 (16:43)
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается упразднить унитарные предприятия, за исключением естественных монополий. К настоящему времени в Екатеринбурге насчитывается почти 40 муниципальных унитарных предприятий (МУП). На балансе министерства по управлению госимуществом Свердловской области находятся 12 государственных унитарных предприятий (ГУП). Однако подготовка к возможному упразднению МУПов уже началась в Екатеринбурге.
В целом правительственный законопроект предлагает установить запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности. По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках.
Исключения будут сделаны для предприятий, создание которых предусмотрено федеральным законом, актами президента или правительства РФ; в случаях, когда учредителями являются федеральные органы, действующие в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, а также для сферы естественных монополий.
«С принятием законопроекта государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу настоящего федерального закона и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года, а в случае непринятия либо неисполнения такого решения — ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа», — говорится в пояснительной записке.
УрБК обратился в МУГИСО и администрацию Екатеринбурга с вопросом о том, какое количество ГУП и МУП попадет под действие законопроекта в случае его принятия. В пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что профильные комитеты еще не ознакомились с законопроектом.
В региональном министерстве по управлению госимуществом, в свою очередь, ответили, что на сегодня в области насчитывается 12 действующих ГУП.
«Из них 2 предприятия находятся в стадии преобразования в акционерные общества. В случае принятия указанного законопроекта решение об изменении организационно-правовой формы остальных 10 предприятий будет приниматься правительством Свердловской области с учетом специфики деятельности предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области», — пояснил УрБК и.о. замглавы МУГИСО Василий Горшков.
Наименование предприятий, которые подпадут под действие закона, В. Горшков не уточнил. Однако исходя из списка всех 12 ГУПов, под естественную монополию вряд ли попадут следующие предприятия: «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта», «Фармация», «Санаторий «Обуховский», «Совхоз «Шумихинский». В сферах, где работают эти предприятия, присутствует конкуренция.
Неясным остается положение одного из самых известных свердловских ГУП — «Монетного щебеночного завода». Предприятие специализируется на производстве стройматериалов: щебня, отсевов, строительного камня, эмульсионно-минеральных смесей. Завод неоднократно фигурировал в громких скандалах. Так, в 2011 году предприятие приобрело акции свердловского «4 канала» без ведома Заксобрания. Областная Счетная палата признала это нарушением пункта 5 статьи 24 свердловского закона «Об управлении госсобственностью». В 2016 году предприятие и вовсе оказалось на грани банкротства. Вопрос его дальнейшего существования до настоящего времени остается открытым.
В сравнении с администрацией Екатеринбурга, у МУГИСО будет не так много работы в случае принятия законопроекта об унитарных предприятиях. В уральской столице по состоянию на 1 января 2018 года насчитывалось 39 муниципальных предприятий.
Как ранее писал УрБК, работа по приватизации и акционированию МУП в Екатеринбурге проходит очень медленно. За 2017 год их количество сократилось на пять единиц — в сферах бытового обслуживания, общественного питания и благоустройства. Если после принятия законопроекта темпы реорганизации муниципальных предприятий сохранятся на уровне 2017 года, то к обозначенным в документе срокам власти города могут не успеть. Однако при желании эту проблему можно решить. Другая сторона вопроса, — это нежелание администрации Екатеринбурге передавать некоторые муниципальные предприятия в ведение частных лиц.
В первую очередь речь идет об общественном транспорте. По логике законопроекта, в существующем виде могут быть сохранены только МУП «Екатеринбургский метрополитен» и МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). За неимением конкуренции они могут быть признаны естественной монополией. Прямо противоположная ситуация с ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП), поскольку в Екатеринбурге развита конкуренция на данном направлении. Вместе с тем горадминистрация неоднократно выступала с заявлением о сохранении всех видов муниципального общественного транспорта.
Как стало известно УрБК, подготовка к принятию законопроекта об унитарных предприятиях и стала одной из главных причин объединения МОАП и ТТУ в МУП «Гортранс» (об этом было объявлено еще в начале сентября 2018 года). Эта реформа должна превратить предприятие в естественную монополию за счет трамвайного и троллейбусного парков. Не исключено, что подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем с теми МУП, которые администрация Екатеринбурга захочет сохранить под своим контролем.
Еще одна примечательная ситуация складывается с МУП «Спецавтобаза», которое специализируется на вывозе мусора. Как признали ранее в предприятии, на рынке действует еще 25 перевозчиков, поэтому МУП находится в условиях конкуренции. Вместе с тем с 1 ноября 2018 года МУП «Спецавтобаза» официально станет региональным оператором Екатеринбурга по вывозу и утилизации отходов. Каким будет юридическое положение предприятия с учетом его нового статуса и в случае принятия закона, остается под вопросом.
Хотя сроки рассмотрения и принятия законопроекта остаются неизвестными, можно с уверенностью сказать, что в регионе начался передел государственных и муниципальных объектов. Это уже затронуло транспортную отрасль, и, по всей видимости, следующей на очереди будет сфера ЖКХ.
В целом правительственный законопроект предлагает установить запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности. По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках.
Исключения будут сделаны для предприятий, создание которых предусмотрено федеральным законом, актами президента или правительства РФ; в случаях, когда учредителями являются федеральные органы, действующие в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, а также для сферы естественных монополий.
«С принятием законопроекта государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу настоящего федерального закона и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года, а в случае непринятия либо неисполнения такого решения — ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа», — говорится в пояснительной записке.
УрБК обратился в МУГИСО и администрацию Екатеринбурга с вопросом о том, какое количество ГУП и МУП попадет под действие законопроекта в случае его принятия. В пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что профильные комитеты еще не ознакомились с законопроектом.
В региональном министерстве по управлению госимуществом, в свою очередь, ответили, что на сегодня в области насчитывается 12 действующих ГУП.
«Из них 2 предприятия находятся в стадии преобразования в акционерные общества. В случае принятия указанного законопроекта решение об изменении организационно-правовой формы остальных 10 предприятий будет приниматься правительством Свердловской области с учетом специфики деятельности предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области», — пояснил УрБК и.о. замглавы МУГИСО Василий Горшков.
Наименование предприятий, которые подпадут под действие закона, В. Горшков не уточнил. Однако исходя из списка всех 12 ГУПов, под естественную монополию вряд ли попадут следующие предприятия: «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта», «Фармация», «Санаторий «Обуховский», «Совхоз «Шумихинский». В сферах, где работают эти предприятия, присутствует конкуренция.
Неясным остается положение одного из самых известных свердловских ГУП — «Монетного щебеночного завода». Предприятие специализируется на производстве стройматериалов: щебня, отсевов, строительного камня, эмульсионно-минеральных смесей. Завод неоднократно фигурировал в громких скандалах. Так, в 2011 году предприятие приобрело акции свердловского «4 канала» без ведома Заксобрания. Областная Счетная палата признала это нарушением пункта 5 статьи 24 свердловского закона «Об управлении госсобственностью». В 2016 году предприятие и вовсе оказалось на грани банкротства. Вопрос его дальнейшего существования до настоящего времени остается открытым.
В сравнении с администрацией Екатеринбурга, у МУГИСО будет не так много работы в случае принятия законопроекта об унитарных предприятиях. В уральской столице по состоянию на 1 января 2018 года насчитывалось 39 муниципальных предприятий.
Как ранее писал УрБК, работа по приватизации и акционированию МУП в Екатеринбурге проходит очень медленно. За 2017 год их количество сократилось на пять единиц — в сферах бытового обслуживания, общественного питания и благоустройства. Если после принятия законопроекта темпы реорганизации муниципальных предприятий сохранятся на уровне 2017 года, то к обозначенным в документе срокам власти города могут не успеть. Однако при желании эту проблему можно решить. Другая сторона вопроса, — это нежелание администрации Екатеринбурге передавать некоторые муниципальные предприятия в ведение частных лиц.
В первую очередь речь идет об общественном транспорте. По логике законопроекта, в существующем виде могут быть сохранены только МУП «Екатеринбургский метрополитен» и МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). За неимением конкуренции они могут быть признаны естественной монополией. Прямо противоположная ситуация с ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП), поскольку в Екатеринбурге развита конкуренция на данном направлении. Вместе с тем горадминистрация неоднократно выступала с заявлением о сохранении всех видов муниципального общественного транспорта.
Как стало известно УрБК, подготовка к принятию законопроекта об унитарных предприятиях и стала одной из главных причин объединения МОАП и ТТУ в МУП «Гортранс» (об этом было объявлено еще в начале сентября 2018 года). Эта реформа должна превратить предприятие в естественную монополию за счет трамвайного и троллейбусного парков. Не исключено, что подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем с теми МУП, которые администрация Екатеринбурга захочет сохранить под своим контролем.
Еще одна примечательная ситуация складывается с МУП «Спецавтобаза», которое специализируется на вывозе мусора. Как признали ранее в предприятии, на рынке действует еще 25 перевозчиков, поэтому МУП находится в условиях конкуренции. Вместе с тем с 1 ноября 2018 года МУП «Спецавтобаза» официально станет региональным оператором Екатеринбурга по вывозу и утилизации отходов. Каким будет юридическое положение предприятия с учетом его нового статуса и в случае принятия закона, остается под вопросом.
Хотя сроки рассмотрения и принятия законопроекта остаются неизвестными, можно с уверенностью сказать, что в регионе начался передел государственных и муниципальных объектов. Это уже затронуло транспортную отрасль, и, по всей видимости, следующей на очереди будет сфера ЖКХ.
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