Новости дня
Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей
2 октябрь 2018 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд установил, что Егорова с марта по октябрь 2017 года, являясь менеджером турагентства «ИНТУР-С», выполняла обязанности, связанные с оформлением и предоставлением туристических услуг, а также получением денежных средств от клиентов агентства. Полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров подсудимая не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению.
В результате 17 клиентов агентства остались без поездок и денег, а сумма ущерба составила свыше 1,3 млн руб.
Суд признал Наталью Егорову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предъявленные потерпевшими исковые требования о возмещении причиненного им ущерба суд удовлетворил. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд установил, что Егорова с марта по октябрь 2017 года, являясь менеджером турагентства «ИНТУР-С», выполняла обязанности, связанные с оформлением и предоставлением туристических услуг, а также получением денежных средств от клиентов агентства. Полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров подсудимая не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению.
В результате 17 клиентов агентства остались без поездок и денег, а сумма ущерба составила свыше 1,3 млн руб.
Суд признал Наталью Егорову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предъявленные потерпевшими исковые требования о возмещении причиненного им ущерба суд удовлетворил. Приговор в законную силу не вступил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов
- В Первоуральске осуждена мошенница за хищение более 26 млн рублей
- В Ревде осужден риэлтор за мошенничество на сумму в 5 млн рублей
- В Нижнем Тагиле осуждена сотрудница турфирмы «Элит-Круиз» за хищение у клиентов более 6 млн рублей
- Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы директора ООО «Авралия-тур»