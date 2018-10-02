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Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд установил, что Егорова с марта по октябрь 2017 года, являясь менеджером турагентства «ИНТУР-С», выполняла обязанности, связанные с оформлением и предоставлением туристических услуг, а также получением денежных средств от клиентов агентства. Полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров подсудимая не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению.



В результате 17 клиентов агентства остались без поездок и денег, а сумма ущерба составила свыше 1,3 млн руб.



Суд признал Наталью Егорову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предъявленные потерпевшими исковые требования о возмещении причиненного им ущерба суд удовлетворил. Приговор в законную силу не вступил.

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